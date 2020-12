5 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ ಬೂದಿ: ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ರುದ್ರಾವತಾರ

ಇಟಲಿಯ ಆಗಸ ಅಕ್ಷರಶಃ ಬೆಂಕಿಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಜೀವಂತ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಮೌಂಟ್ ಎಟ್ನಾ ಚಿಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ ಉಂಡೆಗಳು, ಬೂದಿ ಆಗಸವನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದವು. ಕೊತ ಕೊತ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತನ್ನ ಒಡಲಿಂದ ಲಾವಾರಸವನ್ನು ಉಗುಳಿದೆ. ಎಟ್ನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ರೌದ್ರಾವತಾರದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.

ಸಿಸಿಲಿಯ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನ್ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ, ಲಾವಾ ರಸದ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ.

ದಿ ಸನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಎಟ್ನಾ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಉಗುಳಿದ ಲಾವಾ ರಸ 100 ಮೀಟರ್ ಅಗಲ, ಬೂದಿ, ಬೆಂಕಿ 5 ಕಿ.ಮೀ ಎತ್ತರದವರೆಗೂ ಆವರಿಸಿದ್ದವು.

ಇಟಲಿಯ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಲ್ಕ್ಯಾನಾಲಜಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ತಜ್ಞ ಬೋರಿಸ್ ಬೆಹ್ನ್ಕೆ ಈ ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಿ ಮೆಟ್ರೋ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದ ಬೋರಿಸ್ ಟ್ವಿಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Eruptive activity at #Etna's Southeast Crater on the evening of 14 December 2020 pic.twitter.com/oaAKMUpRxx

— Boris Behncke (@etnaboris) December 14, 2020