ಸ್ಟಾಕ್ಹೋಮ್: ಸ್ವೀಡನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್‌ ಪಕ್ಷದ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲೀನಾ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೇವಲ 12 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗ್ರೀನ್‌ ಪಾರ್ಟಿಯು ಬುಧವಾರ ಹಿಂಪಡೆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ಡಲೀನಾ ಸ್ಥಾನ ತೊರೆಯಬೇಕಾಯಿತು.

Update: Magdalena Andersson resigned after less than 12 hours as Sweden's first female prime minister after the Green Party quit their two-party coalition, stoking political uncertainty https://t.co/ePDbsOAU3D pic.twitter.com/lwhIF1EHWv

— Reuters (@Reuters) November 25, 2021