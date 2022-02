ಪತ್ನಿ ಕೊಂದು, ಆಕೆಯ ರುಂಡ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಪತಿ

ಟೆಹರಾನ್‌: ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಆಕೆಯ ರುಂಡವನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದ ಪತಿ ಅವಿರಾಲ್‌ನನ್ನು ಇರಾನ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನೈಋತ್ಯ ಇರಾನ್‌ನ ಆಹ್ವಾಜ್‌ ಎಂಬ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೊಲೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಮೋನಾ ಹೈದರಿ (17 ವರ್ಷ) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೋನಾ ಹೈದರಿ ಹಾಗೂ ಅವಿರಾಲ್‌ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

A 17yo female escaped her husband to Turkey. Husband brought her back to Iran and today, he with the help of his brother, decapitated her. The murderer later on paraded the city with her head in his hand.

Islamic laws provide impunity or min jail for "honor killings!"#IranTruth pic.twitter.com/rkQZj0Mhex

— IranTrue (@iran_true) February 5, 2022