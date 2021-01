ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂಸಾಚಾರ: ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಟ್ವಿಟರ್‌ ಖಾತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧಿಕಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನವೂ ಆದ ‘ಯು.ಎಸ್.ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್’ನಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ದಾಂದಲೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟ್ವಿಟರ್‌ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್‌ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಿಂಸಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ (ಬುಧವಾರ) ಟ್ರಂಪ್‌ ಖಾತೆಯನ್ನು 12 ತಾಸು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು.

‘ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಲಾದ ಟ್ವೀಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಲಭೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಚೋಧನೆ ನೀಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y

— Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021