ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸದಂತೆ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವರಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ಮನವಿ

ಕೀವ್ (ಉಕ್ರೇನ್): ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಇರಾನ್‌ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಹೊಸೈನ್‌ ಅಮಿರಬ್ಡೊಲ್ಲಾಹೈನ್‌ ಅವರಿಗೆ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಡಿಮಿಟ್ರೊ ಕುಲೆಬಾ ಶುಕ್ರವಾರ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್‌ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಇರಾನ್‌ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದಿತ್ತು.

ಇರಾನ್‌ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿರುವ ಕುಲೆಬಾ, 'ಉಕ್ರೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನಾಶಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ಯೆಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸದಂತೆ ಇರಾನ್‌ ಎದುರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Today, I received a call from Iranian Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian, during which I demanded Iran to immediately cease the flow of weapons to Russia used to kill civilians and destroy critical infrastructure in Ukraine.

