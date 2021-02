ಕೊಲರಾಡೊ: ಡೆನ್ವರ್‌ನಿಂದ ಹೊನೊಲುಲುಗೆ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಎಂಜಿನ್‌ ದೋಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ನ ವಿಮಾನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿದೆ.

ಬೋಯಿಂಗ್ 777-200- ಯುಎ328 ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಿಮಾನವು ಡೆನ್ವರ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12: 15ರಲ್ಲಿ ಹೊನೊಲುಲುಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿತ್ತು ಎಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ವಕ್ತಾರರಾದ ಅಲೆಕ್ಸ್ ರೆಂಟೇರಿಯಾ ಹೇಳಿದರು.

'ಎಂಜಿನ್‌ ಹಾನಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನವು ಪುನಃ ಡೆನ್ವರ್‌ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿತು. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. 241 ಪ್ರಯಾಣಿಕರೂ ಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ,' ಎಂದು ಯುನೈಟೆಡ್‌ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

'ವಿಮಾನ ಟೇಕ್‌ಆಫ್ ಆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಲ-ಎಂಜಿನ್ ವೈಫಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸಿತು. ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ,' ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯುಯಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಎಂಜಿನ್‌ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ... ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಯುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ. ಏಕೆಂದರೆ, ಸ್ಫೋಟದ ನಂತರ ನಾವು ಎತ್ತರದಿಂದ ಕುಸಿಯಲಾರಂಭಿಸಿದ್ದೆವು' ಎಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಫೋರ್ಟ್ ಲಾಡೆರ್‌ಡೇಲ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಡೇವಿಡ್ ಡೆಲುಸಿಯಾ ಡೆನ್ವರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

A United Airlines flight bound for Honolulu landed safely at Denver International Airport after suffering a right-engine failure soon after takeoff, with debris from the plane scattered on the ground https://t.co/hpkSCFeFbZ pic.twitter.com/qJl2CG4lfj

— Reuters (@Reuters) February 21, 2021