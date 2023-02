ಕೆನಡಾ ವಾಯುನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಕೆನಡಾದ ಯೂಕೋನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ವಾಯು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಕೆನಾಡ ದೇಶಗಳ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ 3ನೇ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ.

ಯುಕೋನ್‌ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದ 40 ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತು ಹಾರಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸ್ಟಿನ್‌ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಆದೇಶದ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅದನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜಸ್ಟಿನ್‌ ಟ್ರುಡೊ ಅವರ ಸಮ್ಮತಿ ಬಳಿಕ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧವಿಮಾನಗಳು ಕ್ಷಿಪ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದವು. ಅಮೆರಿಕದ ಎಫ್-22 ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರುಡೋ ಟ್ವೀಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

