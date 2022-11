ಆಸಿಯಾನ್‌ ಶೃಂಗಸಭೆ: ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್‌ ಧನಕರ್‌ ಭಾಗಿ

ಪನೋಮ್‌ ಪೆನ್‌ (ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ): ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ– ಆಸಿಯಾನ್‌ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ (ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ) ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಜಗದೀಪ್‌ ಧನಕರ್‌ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಹಕಾರ, ಜಾಗತಿಕ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ನಿಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.

Vice President Jagdeep Dhankhar with the President of United States Joe Biden on the sidelines of the 17th East Asia Summit in Phnom Penh, Cambodia. pic.twitter.com/Sj1ng1zWuF

— ANI (@ANI) November 13, 2022