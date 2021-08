ಕಾಬೂಲ್‌: ಕಾಬೂಲ್‌ನ ಹಮೀದ್‌ ಕರ್ಝಾಯಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು–ಆಹಾರದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಪರಿತಪಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.

Afghan Fazl-ur-Rehman said food and water were sold at exorbitant prices at Kabul airport. ‘One bottle of water is selling for $40 and plate of rice for $100, and not Afghani (currency) but dollars. That is out of reach for common people,’ he said https://t.co/KczQEMm2nB pic.twitter.com/UBmaAQumXP

