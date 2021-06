ಎಲ್ಲಿದೆ ವಂಚನೆ, ಯಾರು ವಂಚಕ? ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಲ್ಯ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲ

ಬೆಂಗಳೂರು: ‘ತನ್ನನ್ನು ವಂಚಕ, ಮೋಸಗಾರ ಎಂದು ಭಾರತದ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ‘ ಎಂದು ಪರಾರಿಯಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಶನಿವಾರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ‘ನಾನೂ ಸಹ ಟಿವಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗಾರ, ವಂಚಕ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿವೆ‘ ಎಂದು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

‘ಕಿಂಗಫಿಶರ್‌ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್‌ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾದ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನನ್ನ ಅನೇಕ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ, ಮೋಸ ಏಲ್ಲಿದೆ‘ ಎಂದು ಮಲ್ಯ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Have been watching TV and the repeated mention of my name as a cheat and fraudster. Does nobody consider that my assets far in excess of Kingfisher Airline borrowings have been attached by ED and the several of my settlement offers to repay 100% ? Where is the cheating or fraud?

— Vijay Mallya (@TheVijayMallya) June 3, 2021