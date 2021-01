ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಮಿಶೆಲ್ ಒಮಾಮ, ಹಿಲರಿ: ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದೇಕೆ?

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ನಿನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಮತ್ತು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ನೋಡಿದ್ದವರು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿಯೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಮಲಾ ಹ್ಯಾರಿಸ್, ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಮಿಶೆಲ್ ಒಮಾಮ ಮತ್ತು ಹಿಲರಿ ಕ್ಲಿಂಟನ್ ಮೂವರೂ ನೆರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು.

ಅರೆ.. ಅದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷ. ಅದು ಕಾಕತಾಳಿಯವಿರಬಹುದು ಅಂದುಕೊಂಡರೆ, ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಏಕತೆಯ ಸಂಕೇತ. ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಮಿಶ್ರಣದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಮತ್ತು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಪಕ್ಷಗಳ ಒಗಟ್ಟಿನ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಥೀಮ್ ಎಂಬಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅನೇಕ ಟ್ವೀಟಿಗರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The significance of purple on this very special day, the coming together of Red & Blue.💜💜💜 pic.twitter.com/ynN6J7KIzc

— Mary Vecchio (@mrsmfv) January 20, 2021