ಭಾನುವಾರ, 2 ನವೆಂಬರ್ 2025
Homeagriculturetechnology in agriculture
ಮಂಡ್ಯ ರೈತನ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ

ಗಣಂಗೂರು ನಂಜೇಗೌಡ
Published : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:38 IST
Last Updated : 2 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:38 IST
ಚರ್ಚೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲಿದೆ.
ಶಿಲ್ವಾ, ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ
ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜಮೀನಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಕೃಷಿ ಆಸಕ್ತರು

ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಸುವಾಸನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದ...

ರಾಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್‌

AgriculturalMandya

