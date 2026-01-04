ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಬೀದರ್‌ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಘಮಲು: ರೈತ ವೈಜಿನಾಥ ನಿಡೋದಾ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಶಶಿಕಾಂತ್ ಎಸ್. ಶೆಂಬೆಳ್ಳಿ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 23:40 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 23:40 IST
ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕಟಾವಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೂಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು

ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತಿರುವ ರೈತ ವೈಜಿನಾಥ ನಿಡೋದಾ

ಪತ್ನಿ ಸತ್ಯಶೀಲ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವೈಜಿನಾಥ ನಿಡೋದಾ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ತೋಟ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು

