ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
Homeart culture art
ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ನೆರಳು: ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಕಾರರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬಾಪೂ

ಅ.31ರವರೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟ ಪಿ.ಎಚ್.
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:30 IST
ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಗಾಂಧೀಜಿ

ArtcartoonMahatma gandhiji

