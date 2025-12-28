ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ...
ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:30 IST
ಕೊಪ್ಪಳ ಸಮೀಪದ ಬೆಟಗೇರಿಯ ರೈತ ಏಳುಕೋಟೇಶ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ ಆರಂಭಿಸಿ ಯಶ ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕ ಕಥನ ನಿಮ್ಮ ಓದಿಗಾಗಿ..
ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ನಿಂದಾಗಿ ರೈತರ ಸಾಧನೆ ಕಥನವನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿತ್ಯ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಿಡಿಯೊವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಏಳುಕೋಟೇಶ ಕೋಮಲಾಪುರ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್‌
