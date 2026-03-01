ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶ್‌! ಇದು ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ!

ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:02 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 1:02 IST
ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹೋಲುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ
ಪರ್ಶಿಯನ್‌ ಕ್ಯಾಟ್‌ ತಳಿ
ರ್‍ಯಾಗ್‌ ಡಾಲ್‌ ತಳಿಯ ಬೆಕ್ಕು
ಬೆಂಗಾಲ್‌ ತಳಿಯ ಬೆಕ್ಕು
MysoreCAT
