ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆ: ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸುವ ವರ್ಣಪಲ್ಲಟ

ಸಿಡ್ಲುಪಟ್ಟಣದ ಕೆಳಗಿನ ಕೇರಿಯ ಮಾಧ, ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾಧವನಾಗಿ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡವನು. ಬಡತನವೇ ಹಾಸುಹೊದ್ದವನು. ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾದವನಿಗೆ ಕೈಹಿಡಿದದ್ದು ಸಂವಿಧಾನ. ದಕ್ಕಿದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲನ್ನು ಹತ್ತಿದವನು. ಕೀಳರಿಮೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ. ಮಾಧ ಮಾಧವನಾಗಿ, ಅಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆಗಿನ ಮೇಲ್ಮುಖ ಚಲನೆಯ ಕಥಾಹಂದರವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಕೆ.ವೈ.ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿಯವರ ನಾಟಕ 'ವರ್ಣಪಲ್ಲಟ'. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 'ಅನಾವರಣ' ತಂಡದ ಕಲಾವಿದರು ಶಶಿಧರ ಭಾರಿಘಾಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು.

ತರಗತಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂರಚನೆ ತರವೇ ಇನ್ನೂ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾದ ಮಾಧ ಕೊನೆಬೆಂಚಿನವನಾದರೆ, ಅಗ್ರಹಾರದ ರಾಧ ಮೊದಲಬೆಂಚಿನ ಸಹಪಾಠಿ. ಮಾಧವನಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಸಾಧಾರಣ ಕವಿಯಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ರಾಧ ಬಲ್ಲವಳು. ಮಾಧವನ 'ನಾನು ಕುಡಿವ ನೀರು ರಕ್ತವೆಂದರಿವಾಯ್ತು' ಕವಿತೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಾಧನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಕವನ ಸ್ಪರ್ಧೆ'ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನ ಬಂದಾಗ ಕಾಲೇಜಿನ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಧಳಿಂದ ಮಾಧವನಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ನಲ್ನುಡಿ. ಮಾಧವನು ಬರೆದುಕೊಟ್ಟ ಕವನ 'ಮಹಾಪ್ರಾಣಪ್ರಿಯೆ ರಾಧ' ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾದ್ಧಾಂತವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥವು ಅಪಾರ್ಥಗೊಂಡು ರಾಧಳ ತಂದೆ ಪಾಪುವನ್ನು ಪತ್ತೇದಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪು ಮಾಧವನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕಾಲ ಎಷ್ಟೇ ಬದಲಾದರೂ ಜಾತಿ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ನಾಟಕ ವಿಡಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ರಾಧ-ಮಾಧವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೇಮವಾಗಿ ಪಲ್ಲಟಗೊಂಡಾಗ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ಆಗಮನವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹಜವಾದ ಪ್ರೇಮ ಜಾತಿ ಬಣ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಬಲದಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಹಾಗೂ ಮತೀಯಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ನಾಟಕ ಅನಾವರಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಪರವಾಗಿದ್ದು, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸದ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣೀಕೃತ ಸಮಾಜವು ರಾಧ–ಮಾಧವರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಹುನ್ನಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಧ–ಮಾಧವರು ಕಾಣೆಯಾಗಲು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಕಾರಣವೆಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಪರ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಗರ ನಕ್ಸಲರೆಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾಟಕವು ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಬಿಡುಗಡೆಯಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಿಷಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾಟಕ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿದೆ. ಪಾಪು ಮಾಧವನ ಜಾತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ 'ಹಲಗೆಯ ನಾದದ ಮೂಲಕ ಶತಮಾನಗಳ ಕೋಪ ತಾಪಗಳು ಉನ್ಮಾದಗಳಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಾಗ ಕೇಳಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಕೇವಲ ಮಾತಾಗದೆ ಸಶಕ್ತ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಮಾಧ ಪಾತ್ರವು ದೇವನೂರ ಮಹಾದೇವರ ಕುಸುಮಬಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನಿಸುವುದು ಕೇವಲ ತಂತ್ರವಾಗಿರದೆ ನಾಟಕೀಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿಸುವ ಲಂಕೇಶರ 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿ' ನಾಟಕದ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಉಷಾ, ಮಾಧವ ಮತ್ತು ರಾಧಳ ಮೂಲಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕ್