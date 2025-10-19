ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homeart culture music
ADVERTISEMENT

ನುಡಿ ನಮನ | ಜೀವನರಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ವಿದೂಷಿ ರಮಾಮಣಿ

ಉಮಾ ಅನಂತ್
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:58 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 0:58 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MusicDeath News

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT