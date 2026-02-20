ಶುಕ್ರವಾರ, 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಳಿಕ ಜಾತ್ರೆಗಳ ಸಾಂಸಕೃತಿಕ ವೈಭವ: ಕೆಲವು ಜಾತ್ರೆಗಳ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:31 IST
Last Updated : 20 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:31 IST
ಕೊಪ್ಪಳದ ಗವಿಮಠದಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ತೇರು

ಹೂವಿನಹಡಗಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮೈಲಾರಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಣಿಕೋತ್ಸವ

CultureFestival of KarnatakaPV Web Exclusivesutturu

