ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಬಹುದೇ?

<p>ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಸ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿನ ಹಾಗೂ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. </p>.ಧನುರ್ಮಾಸ ಪೂಜೆ: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರಗಳು.ಧನುರ್ಮಾಸ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ.<p><strong>ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ</strong></p><p>ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಅಷ್ಟು ಶುಭಕರವಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅಶುಭ ಫಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಚರಣೆಯ ಬದಲು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿನ ಧನುರ್ಮಾಸದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು</p><p>ನಿಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸರಳವಾಗಿ ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮದ್ಯ, ಮಾಂಸ, ಮೋಜ ಮಸ್ತಿ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು, ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ, ಗೋವುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಬಡವರಿಗೆ ಧಾನ ನೀಡುವುದು ಶುಭಕರವಾಗಿದೆ. </p><p>ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದದ್ದು. ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡಾ ಶುಭಕಾರ್ಯವೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.</p><p><strong>ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸಿ</strong></p><p>ಡಿಸೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಗ್ಗಿ ತಯಾರಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ಕರಿಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಫ ಹಾಗೂ ಶೀತವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. </p>