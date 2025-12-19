ಧನುರ್ಮಾಸ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭಫಲ

<p>ಧನುರ್ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪೂಜೆಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಕಾಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಧನುರ್ಮಾಸವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭ ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ. ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಶುಭಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.<br></p><ul><li><p><strong>ಮೇಷ ರಾಶಿ:</strong> ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರು ತಂದೆಯಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿ:</strong> ಸೂರ್ಯನು ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. </p></li></ul>.ಬುಧ ಪ್ರದೋಷ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.ಧನುರ್ಮಾಸದ ವಿಶೇಷತೆ: ಈ ವೇಳೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. <ul><li><p><strong>ಮಿಥುನ ರಾಶಿ</strong>: ಈ ರಾಶಿಯವರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮೋಸವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾದವಿವಾದ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. </p></li><li><p><strong>ಕಟಕ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶತ್ರು ನಿವಾರಣೆನ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಸಿಂಹ ರಾಶಿ</strong>: ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರೇಮ ಹಾಗೂ ದಾಂಪತ್ಯಜೇವನದ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. </p></li><li><p><strong>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:</strong> ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿರಿ.</p></li><li><p><strong>ತುಲಾ ರಾಶಿ:</strong> ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಹೊಸ ಕಲಿಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯಾಣದ ಯೋಗ ಬರಲಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಬ ಹುದು.</p></li><li><p><strong>ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಿಡುಕು ಸ್ವಭಾವ ಬರಲಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಗಳಿಗೂ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ.</p></li><li><p><strong>ಮಕರ ರಾಶಿ:</strong> ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಲಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ,ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ.</p></li><li><p><strong>ಕುಂಭ ರಾಶಿ :</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.</p></li><li><p><strong>ಮೀನ ರಾಶಿ:</strong> ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ್ಯುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ.</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>