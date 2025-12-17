ಬುಧ ಪ್ರದೋಷ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಇಂದು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 17) ರಂದು ಬುಧ ಪ್ರದೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸವಿದ್ದು, ಬುಧಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಶಿವನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನವಗ್ರಹಗಳ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.</p>.ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತ ಆಚರಣೆ: ಮಹತ್ವ, ಹಿನ್ನಲೆ ಏನು? .ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ವ್ರತ ತಯಾರಿ ಹೇಗೆ? ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.<p> <strong>ಭೌಮ (ಬುಧ) ಪ್ರದೋಷದ ಮಹತ್ವ: </strong></p><p>ಈ ಪ್ರದೋಷದ ದಿನದಂದು ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಇದರ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಪೂಜೆ ವಿಧಾನ: </strong></p><p>ಭೌಮ ಪ್ರದೋಷದ ದಿನ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಉಪವಾಸದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.</p><p>ಈ ದಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 'ಓಂ ನಮಃ ಬುಧ ದೇವಾ ಗ್ರಹ ನಮ್ಮ, ’ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿಯ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಬುಧನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಸಂಜೆ 4:30 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಬುಧ ಪ್ರದೋಷ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.</p><p>ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಹೂಗಳು, ಪತ್ರೆ, ಅಕ್ಷತೆ, ದೀಪ, ಧೂಪದ್ರವ್ಯ, ಗಂಗಾಜಲ ಹಾಗೂ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಒಳಿತು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಸಂಜೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬೇಕು. </p><p>ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನವಗ್ರಹ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.</p><p>ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವವರು ಇಡೀ ದಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು. ಆರೋಗ್ಯದ ತೊಂದರೆ ಇರುವವರು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. </p>