ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಸ್ವಪ್ನ ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ?

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೀಮಾಂಸೆಗಳು, ಸ್ವಪ್ನ ಸಂಬಂಧವಾದ ಕೆಲ
ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವರ್ತಮಾನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತ ಇರುತ್ತವೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜಗತ್ತೇ ಇರಲಿ, ಇಲ್ಲಾ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಜನ, ಕನಸುಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಅಲೌಕಿಕದ ಅಥವಾ ಇತರ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಅದೃಶ್ಯ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಸಹಜವೇನಲ್ಲ. ತಿಳಿಯಲಾಗದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾ..!! ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡದೇ ಸಂಶೋಧಿಸಿಯೇ ನೋಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಹಠವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಲು ಕೂಡಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೇ, ಎಷ್ಟೇ ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಷ್ಟೂ, ಒಂದಾದರೂ ತಾರ್ಕಿಕ ಎಳೆ ಹಿಡಿದಿರಿಸಿ, ಮುಂದುವರಿದು ಗೆಲ್ಲಲು ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಆಗುವ ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಹಾಗೆ!! ಇದು ನಿಗೂಢ.

ಇದುವರೆಗೂ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ನೋಡಿಯೇ ಇರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ'ಈ ದಾರಿ ಇದೆ ನೋಡು, ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಗುವ ನೀನು ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಏನು,ಯಾವುದು ನಿನ್ನ ಈವರೆಗಿನ ಏನೇ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೋ, ಗುಪ್ತ ಮನಸ್ಸಿನ ಹಂಬಲಗಳೋ..., ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ನಿಲ್ಲುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸರ್ವತ್ರ ಗಟ್ಟಿ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುವ ಒಬ್ಬ ಎತ್ತರದ, ಬಲಿಷ್ಠ, ತೀರಾ ಒರಟು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನೂ ವಿನಯದಿಂದ ಪಾಲಿಸು. ನಿನಗೆ ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅಣತಿ ಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕನಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರೇರಣೆಗಳ ವಿಸ್ಮಯಕಾರಕ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೂ ನಂತರ ನೆರವೇರಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಏನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಯೋಚನೆಯನ್ನೂ ತಂದಿರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕನಸುಗಳು

ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ದಾರ್ಶನಿಕರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸದಾ ಬೇರೆಯದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತ, ಸ್ವಪ್ನ, ಸುಷುಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ವಿವರಕ್ಕೆ ದಕ್ಕದ ತುರೀಯಾವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪರಂಪರೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ನಮ್ಮ ಹಂಬಲದ, ಗಾಢ ಯೋಚನೆಗೆ ಬಂದ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತವೆಯೇ ವಿನಾ, ಇನ್ನೇನೋ ಯಾವುದೋ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸೆಯಬಹುದಾದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾರವು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನದ ಈ ವಿವರ ಸುಳ್ಳೇನಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೀಳುವ ಕನಸುಗಳು ನೂರರಲ್ಲಿ ಶೇ 95 ರಷ್ಟು ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಿರುತ್ತವೆ.

ಅತಿ ವೇಗದ ಕಣ್ಣು ಚಲನೆಯ ನಿದ್ದೆ, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿದ್ದೆ, ಹಾಗೆ
ಒಮ್ಮೆಯೇ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಏಕಾಏಕಿ ನಿದ್ದೆಗೆ ಜಾರುವ ಹಂತವನ್ನೂ ನಿದ್ದೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಟ್ಟುವ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರೇರಕ ಸಂಜ್ಞೆಯ, ಸಂದೇಶ ವಾಹಕಗಳು ಎಂಬ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತ ಸಂವೇದನೆಯಾಗಿ ಮಿದುಳಿಗೆ ದಕ್ಕುವಂತೆ ಕನಸು ಮೂಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಶದೀಕರಿ