ಪದೇ ಪದೇ ಕಣ್ಣು ಅದುರುತ್ತಿದ್ದರೆ ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

<p>ಆಗಾಗ ಕಣ್ಣು ಅದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ ಕಣ್ಣು ಅದುರುವುದು ಶುಭ ಹಾಗೂ ಅಶುಭದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್. ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.</p><ul><li><p>ಪುರುಷರಿಗೆ ಬಲಗಣ್ಣು ಅದುರುವುದು ಶುಭ ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. </p></li><li><p>ಪುರುಷರಿಗೆ ಎಡಕಣ್ಣುಗಳು ಅದುರಿದರೆ, ಅಶುಭ ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಹಾಗೂ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p></li><li><p>ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಎಡ ಕಣ್ಣು ಅದುರಿದರೆ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಾಗೂ ಬಲಕಣ್ಣು ಅದುರಿದರೆ ಅಶುಭ ಫಲ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.</p></li><li><p>ಎರಡು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಅದುರುವುದು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸಾಧನೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. </p></li><li><p>ಬಲ ಕಣ್ಣಿನರೆಪ್ಪೆ ಅದುರಿದರೆ ಶುಭ</p></li><li><p>ಎಡ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಆದುರಿದರೆ ಅಶುಭ. ಇದು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.</p></li><li><p>ಬಲಗಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಅದುರಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾಲ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. </p></li><li><p>ಎಡ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಭಾಗ ಅದುರಿದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಎಲ್ ವಿವೇಕಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.</p></li></ul>