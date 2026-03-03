ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಪ್ತಮ ಭಾವವು ದಾಂಪತ್ಯ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ – ಒಂದೆಡೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬೆಳಕು.</p><p>ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಅಸಮತೋಲನದಿಂದ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲವಾಗುತ್ತವೆ.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ.<p>ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಅಸಮಜ್ಜಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಇತರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಹಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನದ ಸಂವಹನ ಇರಲಿ. ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p>ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟದ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಮನೋಒತ್ತಡದಿಂದ ದೈಹಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಸಪ್ತಮ ಭಾವವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಹೆಸರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಹನೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡದೆ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಕೂಡ ಇದೆ. </p><p>ತಾಳ್ಮೆ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>