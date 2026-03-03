ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ

<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ದ್ವಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದ್ವಾದಶ ಭಾವವು ವ್ಯಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೆಚ್ಚ, ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು?.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ.<p>ದ್ವಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನೆಮಠದ ಖರ್ಚು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಕಾರಣದಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳಿತು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕ. ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಏಕಾಂಗಿ ಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆಗೈಯುವವರು. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ದ್ವಾದಶ ಭಾವವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು.</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದಿರಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಗುಪ್ತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ದ್ವಾದಶ ಸ್ಥಾನವು ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ.<p>ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಅಗತ್ಯ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಸದಿರುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ಈ ಗ್ರಹಣದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೈವಸ್ಮರಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಮಂತ್ರ ಜಪ, ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಠಣ ಅಥವಾ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಲಘು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಒಳಿತು.</p><p>ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸಮಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಚಿಂತನೆ ಬಿಟ್ಟು ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯಯ, ಮನೋಭಾವದ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಏರುಪೇರುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>