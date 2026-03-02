ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ

<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚತುರ್ಥ ಭಾವವು ಮನೆ, ತಾಯಿ, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ, ಮನಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ. ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ, ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆಮಠದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆಯಿರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾತಿನ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಅಗತ್ಯ.</p>.ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹ ಕಾರಕತ್ವ: ಕಟಕ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಗುಣಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ 2025: ಅಶುಭ ಫಲವಿದ್ದರೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.<p>ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳಿತು. ವಾಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಚಾನಕ್ ಖರ್ಚುಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು.</p><p>ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮನೆ ಖರ್ಚು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಅಥವಾ ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನವು ಹೃದಯ ಹಾಗೂ ಮನೋಭಾವಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ, ಯೋಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಲಘು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.</p><p>ಈ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ದೈವಸ್ಮರಣೆ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತ. ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಠಣ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಅಥವಾ ವಸ್ತ್ರದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲೆಗಳಂತೆಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜಾಗ್ರತೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಮನೆಮಠದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನಶಾಂತಿ, ಮನೆಮಠ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಹಣವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವಾಗಿದ್ದು, ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆ ಮರಳಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p>.Lunar Eclipse 2025: ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ದಿನ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>