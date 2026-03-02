ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಫಲ

<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಿಂದ 3ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ ಶುಭ ಫಲವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ, ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p>.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹ ಸಾಧ್ಯತೆ.ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ.<p>ತೃತೀಯ ಭಾವವು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮನೋಭಾವ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇತರರನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ತೃತೀಯ ಸ್ಥಾನವು ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಸೂಚಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವ–ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.</p><p>ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು.</p><p>ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದಲೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಹೊಸ ಆದಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಾಲದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ತೃತೀಯ ಭಾವ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಭೇಟಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಪರಿಚಯಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚೈತನ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮನಸ್ಸು ಚುರುಕಾಗಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. “ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ” ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸುವುದು ಮನಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಭಫಲ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026ರ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರ. ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. </p><p>ಕುಟುಂಬ ಸಹಕಾರ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳ ಸೂಚನೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಜಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಈ ಶುಭ ಕಾಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.</p>.ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ವಿಶ್ವಾವಸು ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಯುಗಾದಿ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ .<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>