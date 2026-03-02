ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ

<p>2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗಿದು ಪಂಚಮ ಸ್ಥಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಂಚಮ ಭಾವವು ಮಕ್ಕಳ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವಪುನ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಫಲ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಹಾಗೂ ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕ ಗ್ರಹ. ಗ್ರಹಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕೇತು ಪ್ರಭಾವ ಇರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಗೊಂದಲ, ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳ ಮರುಕಳಿಕೆ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅಚಾನಕ್ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಧ್ಯಾನ, ಜಪ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.</p>.ಜ್ಯೋತಿಷ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಮಣ ಎಂದರೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ .ಜ್ಯೋತಿಷ: 2026ರ ಮೊದಲ ವಾರ ಈ 3 ವಸ್ತು ಮನೆಗೆ ತಂದರೆ ಭಾರಿ ಧನಲಾಭ.<p>ಪಂಚಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಅಥವಾ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಕಾಲವಾಗಬಹುದು.</p><p>ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಏರುಪೇರುಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥ ಕೊಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ ತೆರೆಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದು ಒಳಿತು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ. ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.</p><p>ಪಂಚಮ ಭಾವ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ತುರ್ತು ಲಾಭದ ಆಸೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಒಳಿತು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಅಥವಾ ಲಘು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.</p><p>ಈ ಗ್ರಹಣ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಹಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ‘ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ’ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಠಣ ಒಳಿತಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನಶಾಂತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, ಮಾರ್ಚ್ 3ರ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. </p><p>ತಾಳ್ಮೆ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಶಾಂತಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಜೀವನದ ಹೊಸ ಅರಿವಿಗೆ ದಾರಿಯನ್ನಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಉತ್ತಮ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>