ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ: ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು?

2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 3ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಮಹಾ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಜನ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಾಢವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಚಂದ್ರನು ಮನಸ್ಸಿನ, ಭಾವನೆಗಳ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಅಶಾಂತಿ, ಗೊಂದಲ ಹಾಗೂ ಅಚಾನಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಜನ್ಮರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವಾಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ರಾಶಿಯವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಸಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು ಒಳಿತು.

ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಬೀಳಬಹುದು. ತಲೆನೋವು, ಕಣ್ಣು ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡದ ಏರುಪೇರು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಮನೋಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಗತ್ಯ. ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಅಥವಾ ಉಪವಾಸ ಪಾಲಿಸುವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ.

ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇತರರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ತುರ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಳಿತು.

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯ, ಮನೆಮಠ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳಿತು.

ಮನಸ್ಸಿನ ಅಶಾಂತಿಯಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಮಾತಿನ ತೀವ್ರತೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವಿಶ್ವಾಸ ಮುಖ್ಯ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಮನಶಾಂತಿಗೆ ಸಹಾಯಕ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ.

ಕೇತು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಮಯ ಇದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 'ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ' ಮಂತ್ರ ಜಪ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರ ಗಾಯತ್ರಿ ಪಠಣ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಧರ್ಮ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಗ್