ವೇಗವಾಗಿ ಆಡಬೇಕಿತ್ತು: ಸೋಲಿನ ಹೊಣೆ ವಹಿಸುವೆ– ಹೋಪ್

<p><strong>ಕೋಲ್ಕತ್ತ</strong>: 'ಮೇಲಿನ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ವೇಗವಾಗಿ ಆಡಿ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಗುರಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಶಾಯ್ ಹೋಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಭಾರತ ತಂಡವು ಭಾನುವಾರ ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸೂಪರ್ ಎಂಟರ ಹಂತದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದ 196 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಐದು ಎಸೆತಗಳಿರುವಂತೆ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೋಪ್ 33 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 32 ರನ್ (ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ 96) ಗಳಿಸಿದ್ದರು. 17 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ರನ್ ಗಳಿಸಲಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. </p>.<p>'ಸೋಲಿಗೆ ನಾನೇ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು' ಎಂದು ಪಂದ್ಯಾನಂತರದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಪ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಅರ್ಷದೀಪ್, ಹಾರ್ದಿಕ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಎದುರು ಹೋಪ್ ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಪವರ್ಪ್ಲೇ ನಂತರ ವರುಣ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಬೌಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. 'ನಾವು ಪವರ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ 65–70 ರನ್ ಗಳಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನೋಲಾಸ್ 45 ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆವು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಂಜು ಆಟಕ್ಕೆ ಎ+:</p>.<p>ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್ ಆಟವನ್ನು ಹೋಪ್ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. 'ಸಂಜು ತಮಗೆ ದೊರೆತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿದರು. ಅವರು ಆಡಿದ ರೀತಿಗೆ ಎ+ ಅಂಕ ಕೊಡಲೇಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>