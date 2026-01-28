ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ, ಸಂಯಮದ ಕಾಲ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ)ನು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ ಮತ್ತು ಆತುರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ರಕ್ತ, ಶಸ್ತ್ರ, ಭೂಮಿ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನೂ ಕುಜನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ. </p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಾಗೂ ಪರಿವರ್ತನಾತ್ಮಕ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಈ ಸಂಚಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಾಭ, ನಷ್ಟ, ಧೈರ್ಯ, ಭಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಆತುರ ಎಂಬ ವಿರುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.</p>.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಶಿಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಉಚ್ಛ ಕುಜನು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಸಂಯಮವಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಯುಕ್ತ್ಯಾ ಜಯಂ ದದಾತಿ, ಅಯುಕ್ತ್ಯಾ ನಾಶಂ ಕರೋತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನ ಅನುಗ್ರಹ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಳಿಸಿದರೆ ಜಯ, ಯುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಿಸಿದರೆ ನಾಶ.</p><p><strong>ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ</strong></p><p>ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಅಷ್ಟಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಅಷ್ಟಮ ಭಾವವು:</p><ul><li><p>ಅಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಗಳು</p></li><li><p>ಅಪಘಾತ</p></li><li><p>ರಹಸ್ಯಗಳು</p></li><li><p>ಸಾಲ, ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ</p></li><li><p>ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ</p></li><li><p>ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ</p></li><li><p>ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ</p></li></ul><p>ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು, ಎಚ್ಚರವೂ ಹೌದು.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ಅಷ್ಟಮೇ ಮಂಗಳೋ ಯುಕ್ತೋ ಭಯಂ ಚ ಶಕ್ತಿಂ ಚ ದರ್ಶಯೇತ್’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದ ಕುಜನು ಭಯವನ್ನೂ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಳ ರಾಜಕೀಯ, ಗುಪ್ತ ವಿರೋಧ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಂಶೋಧನೆ, ತನಿಖೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p><p>ಹಠಾತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆ, ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆ ರದ್ದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ</strong></p><p>ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತುರ್ತು ಖರ್ಚು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ, ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿಮೆ, ವಾರಸತ್ವ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ಆದಾಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಾಭವೂ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಹೂಡಿಕೆ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಸಾಲ, ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ</strong></p><p>ಕುಜ ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಗಾಯ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾಹನ ಚಾಲನೆ, ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ಬಲವಾನ್ ಮಂಗಳೋ ರೋಗಾನಾಕಸ್ಮಿಕಾನ್ ಕರೋತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಜನು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ</strong></p><p>ಈ ಸಂಚಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒಳಮುಖಿಗಳನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನ, ಭಯ, ಅಸಹಜ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಕಲಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಮೌನ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಯಂತ್ರಣ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p><strong>ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ</strong></p><p>ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕಾಲ. ಮಂತ್ರ, ತಂತ್ರ, ಜಪ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸೆಳೆಯಬಹುದು. </p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p></li><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>“ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ” 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರ</p></li><li><p>ಕೋಪ ಮತ್ತು ಆತುರ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li></ul><p><strong>ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶ – ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದರೆ–ರಕ್ಷಣೆ</p></li><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ–ಪರಿವರ್ತನೆ</p></li><li><p>ವಿವೇಕ ಇದ್ದರೆ–ವಿಜಯ</p></li></ul><p><strong>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವೇನೆಂದರೆ:</strong> ‘ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ಭಯದ ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಗುರು.’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>