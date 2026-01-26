ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯೇ?

<p>ಭಾರತೀಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜನು ಶಕ್ತಿ, ಸಾಹಸ, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯುದ್ಧ, ಶ್ರಮ, ಹೋರಾಟ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆತುರ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೂ ಕುಜನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವ ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.</p><p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಿಸ್ತು, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲ ನೀಡುವ ಗ್ರಹಸ್ಥಿತಿಯೆಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.</p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಯಸ್ಯ ಶ್ರಮೇಣ ವಿಜಯಂ ದದಾತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಶ್ರಮಿಸಿದವರಿಗೆ ಜಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ (ನವಮ ಭಾವ)</strong></p><p>ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ನವಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ನವಮ ಭಾವವು ಭಾಗ್ಯ, ಧರ್ಮ, ಗುರು, ತಂದೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ‘ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ’ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಘರ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಂಯೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಧರ್ಮಸ್ಥಾನಗತೋ ಮಂಗಳಃ ಭಾಗ್ಯಪರೀಕ್ಷಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಧರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು.ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು.<p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು, ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾತ್ರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆ, ಕಾನೂನು, ಶಿಕ್ಷಣ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ, ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು.</p><p>ಆದರೆ, ಹಿರಿಯರು, ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿನಯ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಗುಣ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ</strong></p><p>ನವಮ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಲಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಂದೆಯ ಸಹಾಯ, ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಲಾಭವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.</p><p>ಆದರೆ, ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.</p><p><strong>ಕುಟುಂಬ, ತಂದೆ ಮತ್ತು ಗುರು ಸಂಬಂಧ</strong></p><p>ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭಿನ್ನತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೊಂದಿಗೆ ತತ್ವದ ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ‘ನನ್ನದೇ ಮಾರ್ಗ ಸರಿ’ ಎಂಬ ಹಠ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಷ್ಟಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ಗುರುಗೌರವೇ ಸ್ಥಿತೋ ಮಂಗಳಃ ಜಯಂ ದದಾತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಗುರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವವಿದ್ದರೆ ಕುಜನು ಜಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ</strong></p><p>ಕುಜನು ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತೊಡೆ, ಕಾಲು, ಸೊಂಟ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು, ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ, ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ನವಮ ಭಾವದ ಈ ಸಂಚಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪೂಜೆ, ಜಪ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಧರ್ಮಪಥದ ಕುರಿತು ಆತ್ಮಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುವ ಕಾಲ ಇದಾಗಿದೆ.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ಕುಜನು ಫಲ ನೀಡುವವನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಾಲನೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p>‘ಮಂಗಳಸ್ಯ ಶಾಂತಿರ್ದಾನೈಃ ಜಪಹೋಮೈಶ್ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ’</p><ul><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು.</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸಿ.</p></li><li><p>ತಂದೆ, ಗುರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ.</p></li><li><p>ಕೋಪ ಮತ್ತು ಹಠವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.</p></li></ul><p>2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ, ಧರ್ಮಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುವ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ವಿನಯ ಇದ್ದರೆ – ಭಾಗ್ಯೋದಯ</p></li><li><p>ಹಠ ಇದ್ದರೆ – ವಿಘ್ನ</p></li><li><p>ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಇದ್ದರೆ – ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸು</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>