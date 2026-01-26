ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜ (ಮಂಗಳ) ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಗ್ರಹ. ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರ, ಕೋಪ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕುಜನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿವೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಸಂಚಾರವೆಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಅಧಿಪತಿ ಗ್ರಹವೇ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವಾಗ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ನೇರವಾಗಿ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<h2>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</h2>.<p>ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತ.</p><p><strong>ಫಲದೀಪಿಕಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಯಸ್ಯ ಸಾಹಸಂ ವಿಜಯಂ ದದಾತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಧೈರ್ಯ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಜಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.</p><p>ಆದರೆ ಇದೇ ಶಕ್ತಿ ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಿದರೆ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p>.<h2>ಮೇಷ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ದಶಮ ಭಾವ</h2><p>ಮೇಷ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ದಶಮ ಭಾವ. ದಶಮ ಭಾವ ಎಂದರೆ:</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಅಧಿಕಾರ, ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಸಂಹಿತೆಯ ಅರ್ಥಸೂಚನಯಾಗಿದೆ.</p><p>‘ಕರ್ಮಸ್ಥಾನಗತೋ ಮಂಗಳಃ ಕೀರ್ತಿವರ್ಧಕಃ’</p><p>ಅಂದರೆ, ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಜನು ಇದ್ದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ</p><p><strong>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ:</strong></p><ul><li><p>ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ</p></li><li><p>ಪದೋನ್ನತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ</p></li><li><p>ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ಧೈರ್ಯ</p></li></ul><p>ಆದರೆ:</p><ul><li><p>ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ</p></li><li><p>ಅತಿಯಾದ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರ</p></li><li><p>ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಂಕಾರ</p></li></ul><p>ಇವುಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಮಿತಭಾಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p>.<h2>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ</h2>.<p>ಕುಜ ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರುವುದರಿಂದ:</p><ul><li><p>ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆದಾಯ</p></li><li><p>ಹಳೆಯ ಬಾಕಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ</p></li><li><p>ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಲಾಭ</p></li></ul><p><strong>ಆದರೆ:</strong></p><ul><li><p>ಕಾನೂನು ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ</p></li><li><p>ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು</p></li><li><p>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ</p></li><li><p>ಕುಜ ರಕ್ತ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಅಪಘಾತ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗ್ರಹ.</p></li></ul><p><strong>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ:</strong></p><ul><li><p>ರಕ್ತದ ಒತ್ತಡ</p></li><li><p>ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ, ಉರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ</p></li><li><p>ವಾಹನ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ವೇಳೆ ಅಪಘಾತ ಸಾಧ್ಯತೆ</p></li></ul><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ:</strong></p><p> ‘ಬಲವಾನ್ ಮಂಗಳಃ ಶರೀರೇ ರಕ್ತದೋಷಕರಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ</strong>: ಬಲಿಷ್ಠ ಕುಜನು ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬಹುದು.</p>.<h2>ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ</h2><p>ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ನೇರ ಮಾತಿನವರು. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ:</p><ul><li><p>ಮಾತಿನ ಕಠಿಣತೆ</p></li><li><p>ಕೋಪದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಲಹ</p></li><li><p>ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ</p></li><li><p>ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸಹನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಮೌನ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p></li><li><p>ಈ ಸಂಚಾರದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ</p></li></ul><p><strong>ಈ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರ:</strong></p><ul><li><p>ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿನ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತದೆ</p></li><li><p>ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ, ಇದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಂಚಾರ.</p></li></ul>.<h2>ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರಗಳು (ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ)</h2>.<p>ಕುಜ ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಾಲನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಶ್ಲೋಕ:</strong></p><p> ‘ಮಂಗಳಸ್ಯ ಶಾಂತಿರ್ದಾನೈಃ ಜಪಹೋಮೈಶ್ಚ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ</strong>: ಕುಜ ಶಾಂತಿಗೆ ದಾನ, ಜಪ ಮತ್ತು ಹೋಮಗಳು ಫಲಪ್ರದ.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ:</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>“ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ” ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಮೌನ ವ್ರತ</p></li></ul><p>2026ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಎರಡನ್ನೂ ನೀಡುವ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ಉನ್ನತಿ</p></li><li><p>ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದರೆ – ಸಂಘರ್ಷ</p></li><li><p> ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ – ಮಹಾ ಯಶಸ್ಸು</p></li></ul><p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೊಡುವ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶ:</p><p>‘ಉಚ್ಛ ಕುಜನು ವರವೂ ಹೌದು, ಪರೀಕ್ಷೆಯೂ ಹೌದು. ಅದು ನಿಮ್ಮ ವರ್ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>