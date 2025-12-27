ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು

<p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಶನಿ ತೃತೀಯಭಾವ, ಗುರು ಷಷ್ಠ, ಸಪ್ತಮ, ನವೆಂಬರ್ ರಾಹು, ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಸಿಗಲಿದೆ. </p><p>2026ನೇ ಇಸವಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶ್ರಮ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಷಾಂಶ, ರೇಖಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ತೃತೀಯ ಭಾವ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಶನಿ ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸುವ ಯೋಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಬರೆವಣಿಗೆ, ಮಾಧ್ಯಮ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾರಾಟ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.</p><p>ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಷಷ್ಠ ಭಾವ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲಿನ ವರ್ಷ.ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಧನಲಾಭ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು.<p>ಗುರು ಷಷ್ಠಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕವಲ್ಲ. ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಮೇ 30 ನಂತರ ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಪ್ತಮ ಭಾವ.</p><p>ಗುರು ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹ, ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಯೋಗಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ.</p><p>ರಾಹು ಧನುಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಅಸ್ಥಿರತೆ, ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಮಾತಿನ ಕಠೋರತೆ ಸಾಧ್ಯ. ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅವಶ್ಯ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಲಗ್ನ ಭಾವ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬದಲಾವಣೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯವಿದೆ; ಉಳಿತಾಯದ ಜಾಗ್ರತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ.ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026| ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.<p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಪ್ತಮ ಭಾವ.</p><p>ಕೇತು ಸಪ್ತಮಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ, ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಸಹನೆ ಮುಖ್ಯ.</p><p>ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನರಮಂಡಲ, ಭುಜ, ಕೈ ಭಾಗ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆಗೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ವ್ಯವಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿವೇಕದ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭಿಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.2026 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>