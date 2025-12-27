ಶನಿವಾರ, 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homehoroscope
ADVERTISEMENT

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲಿನ ವರ್ಷ

ಿಠ್ಠಲ್ ಭಟ್
ವಿಠ್ಠಲ್ ಭಟ್
Published : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
Last Updated : 27 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಚ್ಚರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಚ್ಚರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯವಿದೆ; ಉಳಿತಾಯದ ಜಾಗ್ರತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯವಿದೆ; ಉಳಿತಾಯದ ಜಾಗ್ರತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:2026 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ
2026 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಫಲ 2026: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭಫಲ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಫಲ 2026: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭಫಲ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Podcast | ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Podcast | ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ
Podcast | ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ
New yearAstrologyAstronomy

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT