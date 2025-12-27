ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ, ವ್ಯವಹಾರ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸವಾಲಿನ ವರ್ಷ

<p>2026ನೇ ಇಸವಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡುವೆ ಮನೋಬಲ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರಲಿದೆ.</p><p>ಧನುರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಚತುರ್ಥಭಾವ (4ನೇ ಮನೆ), ಗುರು ಸಪ್ತಮ, ಅಷ್ಟಮ, ನವೆಂಬರ್ ರಾಹು, ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಗೃಹ, ವ್ಯವಹಾರ ಹಾಗೂ ಮನೋಬಲದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. </p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಚ್ಚರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯವಿದೆ; ಉಳಿತಾಯದ ಜಾಗ್ರತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ.<p>2026ನೇ ಇಸವಿ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೃಹಜೀವನ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ‘ಶನಿ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗುರು ಬುದ್ಧಿ’ಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.</p><p>ಶನಿ ಗ್ರಹ ಈ ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಧನು ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಚತುರ್ಥ ಭಾವ ಸಂಚಾರ.</p><p>ಶನಿ ಚತುರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ, ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಮನಶಾಂತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ನವೀಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರೆ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.</p><p>ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಪ್ತಮ ಭಾವ ಸಂಚಾರ.</p>.2026 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ.ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಫಲ 2026: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭಫಲ.<p>ಗುರು ಸಪ್ತಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ವಿವಾಹ, ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡಿಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಮೇ 30 ನಂತರ ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ.</p><p>ಗುರು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸು, ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ, ಸಾಲ, ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದರೂ, ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಧನು ರಾಶಿಗೆ ಇದು ತೃತೀಯ ಭಾವ.</p><p>ರಾಹು ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಮಾಧ್ಯಮ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ವಂತ ಉಪಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ. ಮಾತಿನ ಕಠೋರತೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಲಹ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ.</p><p>ಕೇತು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಆಂತರಿಕ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಚಾನಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಧ್ಯಾನ, ಯೋಗ ಉಪಯುಕ್ತ.</p>.Podcast | ಡಿಸೆಂಬರ್ 25, 2025ರ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕೇಳಿ.<p>ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾರ್ಧ ಉತ್ತಮ, ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ. ಸಂತಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ ಮುಖ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ತೂಕ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಗೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. </p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗೃಹ ಸಂಬಂಧಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಡುವೆ ಮನೋಬಲ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>