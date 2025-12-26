ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಎಚ್ಚರ, ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷದ ಪ್ರಕಾರ, 2026 ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಏರಿಳಿತದ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದು, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಇದೆ. ಶನಿ ಪಂಚಮ ಭಾವ, ಗುರು ಅಷ್ಟಮ–ಭಾಗ್ಯ, ನವೆಂಬರ್ ರಾಹು–ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.</p>.ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆದಾಯವಿದೆ; ಉಳಿತಾಯದ ಜಾಗ್ರತೆಯೂ ಅಗತ್ಯ.ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಶಿಸ್ತು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಗುರುಬಲಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವರ್ಷ.<p>2026ನೇ ಇಸವಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಷಾಂಶ–ರೇಖಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ನಡುವೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ಪಂಚಮ ಭಾವ ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ.</p><p>ಶನಿ ಪಂಚಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತು, ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಂಯಮದಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಊಹಾಪೋಹ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.</p>.2026 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ.ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026| ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.<p>ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ (8ನೇ ಮನೆ) ಸಂಚಾರವಾಗಿದೆ. </p><p>ಗುರು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಸಾಲ, ವಿಮೆ, ತೆರಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಹಾಗೂ ಗುಪ್ತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಮೇ 30 ನಂತರ ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ನವಮ ಭಾವ (9ನೇ ಮನೆ).</p><p>ಗುರು ಭಾಗ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಭಾಗ್ಯೋದಯ, ಧರ್ಮ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಹಂತವಾಗಿದೆ.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಚತುರ್ಥ ಭಾವ (4ನೇ ಮನೆ).</p><p>ರಾಹು ಚತುರ್ಥ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಗೃಹಶಾಂತಿ, ಆಸ್ತಿ, ವಾಹನ ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಯೋಗವೂ ಇದೆ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ ಬಳಿಕ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ತೃತೀಯ ಭಾವ (3ನೇ ಮನೆ). ಧೈರ್ಯ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಸ್ವಂತ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ನವಮ ಭಾವ.</p><p>ಕೇತು ಭಾಗ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಗುರು ಹಾಗೂ ತಂದೆಯ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಅಥವಾ ತತ್ವಚಿಂತನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.</p><p>ವಿವಾಹ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ. ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಹನೆ ಮುಖ್ಯ.</p>.ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಫಲ 2026: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭಫಲ.<p>ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತ ಅಂಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ, ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>