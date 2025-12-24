ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಶಿಸ್ತು, ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ, ಗುರುಬಲಗಳ ಸಮನ್ವಯದ ವರ್ಷ

<p>2025ರ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನು 6 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಶನಿ ಸಪ್ತಮಭಾವ, ಗುರು ಕರ್ಮ ಲಾಭ, ನವೆಂಬರ್ ರಾಹು ಕೇತು ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.</p><p>2026ನೇ ಇಸವಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತರುವ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಷಾಂಶ–ರೇಖಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಈ ವರ್ಷ ‘ಶಿಸ್ತು + ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ + ಗುರುಬಲ’ಗಳ ಸಮನ್ವಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಸಪ್ತಮ ಭಾವ ಸಂಚಾರ.</p><p>ಶನಿ ಸಪ್ತಮಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಾಹ, ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿಳಂಬ, ಗಂಭೀರತೆ ಹಾಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸ್ಥಿರತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದರೂ ಯೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸೂಚನೆ ಇದೆ.</p><p>ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ದಶಮ ಭಾವ ಸಂಚಾರ. ಗುರು ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಬಡ್ತಿ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಡಳಿತ, ಸಲಹಾ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲ.</p><p>ಮೇ 30 ನಂತರ ಗುರು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಏಕಾದಶ ಭಾವ. ಗುರು ಲಾಭಭಾವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಸ್ನೇಹ ವಲಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ವರ್ಷದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಷಷ್ಠ ಭಾವ. ರಾಹು ಷಷ್ಠಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯ, ಸಾಲ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುವ ಕಾಲ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಪಂಚಮ ಭಾವ. ಮಕ್ಕಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು. </p>.ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026| ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಫಲ 2026: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭಫಲ.<p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಏಕಾದಶ ಭಾವ.</p><p>ಕೇತು ಲಾಭಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ನೇಹ ವಲಯದಲ್ಲಿ ದೂರಭಾವ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಅಥವಾ ಗುರಿಗಳ ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. </p><p>ಸಂತಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅನುಕೂಲಕರ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. </p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢತೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ದೃಢತೆ ನೀಡುವ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>