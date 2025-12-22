ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಫಲ 2026: ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸೇರಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭಫಲ

<p>2026ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭಯೋಗ ಕೂಡಿ ಬರಲಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆ ಹಾಗೂ ರಾಶಿಫಲಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಲಾಭ, ನಷ್ಟಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. </p><p>2026 ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿಧಾನವಾದರೂ ದೃಢವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಷಾಂಶ–ರೇಖಾಂಶವನ್ನು ಆಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ಲಾಭ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ.</p>.ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ 2026| ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗಿರಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.<p>ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಏಕಾದಶ ಭಾವ ಸಂಚಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಲಾಭ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ, ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ತಡವಾದರೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. </p><p>ಗುರು ಗ್ರಹವು ಮೇ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾವ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರು ಧನ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿ, ಉಳಿತಾಯ, ಕುಟುಂಬ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.</p>.ಯುಗಾದಿ ರಾಶಿಫಲ 2024: ಯಾವ ರಾಶಿಯವರ ವರ್ಷ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ?.<p>ಜೂನ್ನಿಂದ ಗುರು ಗ್ರಹ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಚ್ಚನಾಗುವುದರಿಂದ, ತೃತೀಯ ಭಾವ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರು ಉಚ್ಚಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ಸಾಹಸ, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭ, ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಗವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ದಶಮ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ರಾಹು ಕರ್ಮಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಿಭಿನ್ನ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿ ಹಾಗೂ ಹಠಾತ್ ಪದೋನ್ನತಿ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಂತರ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ತೃತೀಯ ಭಾವದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇತು ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ, ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ದೂರಭಾವ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಂತಾನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಷ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅನುಕೂಲಕರ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗಂಟಲು, ಕತ್ತು, ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಬಲ ನೀಡುವ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>