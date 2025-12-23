2026 ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿವೆ

<p>2026ನೇ ಇಸವಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕು, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಕ್ಷಾಂಶ–ರೇಖಾಂಶ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಈ ವರ್ಷ ‘ಭಾಗ್ಯ + ಶ್ರಮ + ಗುರುಬಲ’ಗಳ ಅಪರೂಪದ ಸಂಯೋಗವಾಗಿರಲಿದೆ. </p><p>ಶನಿ ಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರ್ಷ ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಕ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಇದು ನವಮ ಭಾವ ಸಂಚಾರ.</p><p>ಶನಿ ಭಾಗ್ಯ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಧರ್ಮ, ಭಾಗ್ಯ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ವಿದೇಶ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆ ಕಂಡರೂ, ಶನಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ನೀಡುವ ಸ್ವಭಾವ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸಹನೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p><p>ಗುರು ಗ್ರಹ ಮೇ 30ರವರೆಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಇದು ದ್ವಾದಶ ಭಾವ ಸಂಚಾರವಾಗಲಿದೆ. ಗುರು ವ್ಯಯಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರಣ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಳ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ನಷ್ಟವಲ್ಲ; ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಒಳಗಿನ ಬಲವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕಾಲ.</p><p>ಮೇ 30 ನಂತರ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಉಚ್ಚನಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವ. ಗುರು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದು 2026ರಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಚಾರ.</p><p>ರಾಹು ನವೆಂಬರ್ ತನಕ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಇದು ಅಷ್ಟಮ ಭಾವ. ರಾಹು ಅಷ್ಟಮಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಅಪ್ರತೀಕ್ಷಿತ ಬದಲಾವಣೆ, ಗುಪ್ತ ಚಿಂತೆ, ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ವಿಮೆ, ಸಾಲ, ತೆರಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅವಶ್ಯ.</p><p>ನವೆಂಬರ್ ನಂತರ ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ಸಪ್ತಮ ಭಾವ. ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್ ತಿರುವುಗಳು, ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಭೇದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ.</p><p>ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಿಂಹದಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ರಾಶಿ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರ ಫಲ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೇತು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯ, ಒಂಟಿತನದ ಭಾವ, ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂತರಮುಖತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳಿತು.</p><p>ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಸಂತಾನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚನಾಗಿರುವ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. </p><p>ಒಟ್ಟಾರೆ, 2026ನೇ ವರ್ಷ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಂತರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಸುಭದ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ನೆಲೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ಮಹತ್ವದ ವರ್ಷವಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>