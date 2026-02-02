ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜ ಸಂಚಾರ; ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ–ಶಕ್ತಿಯ ಸಮನ್ವಯದ ಕಾಲ

<p>ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಜನು (ಮಂಗಳ) ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆ, ಧೈರ್ಯ, ಹೋರಾಟ, ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದಾನೆ. 2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ಕುಜನು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉಚ್ಛ (ಪರಮೋಚ್ಚ) ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾಲವಾಗಿದೆ.</p><p>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ. ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಜ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಕೇತ. ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ತತ್ವಗಳ ಸಂಯೋಗ ಕುಜ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕುಜ ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮಹತ್ವ</strong></p><p>ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕುಜನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ, ಶಿಸ್ತಿನ ಹಾಗೂ ಫಲಪ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ:</strong></p><p>‘ಉಚ್ಚಸ್ಥೋ ಮಂಗಳೋ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಂ ದದಾತಿ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಉಚ್ಛ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುಜನು ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತಾನೆ.</p><p><strong>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಕುಜ ಸಂಚಾರದ ಸ್ಥಾನ – ಪಂಚಮ ಭಾವ</strong></p><p>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮಕರ ರಾಶಿ ಪಂಚಮ ಭಾವಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಪಂಚಮ ಭಾವವು:</p><ul><li><p>ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ</p></li><li><p>ವಿದ್ಯೆ</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ</p></li><li><p>ಸೃಜನಶೀಲತೆ</p></li><li><p>ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ</p></li><li><p>ಮಂತ್ರ, ವಿದ್ಯೆ</p></li></ul><p>ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸೇರಿಸುವ ಸಂಕೇತ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ:</strong></p><p>‘ಪಂಚಮೇ ಮಂಗಳೋ ಬುದ್ಧಿವರ್ಧಕಃ’</p><p><strong>ಅರ್ಥ:</strong> ಪಂಚಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವ ಕುಜನು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ.</p> .<h3>ವಿದ್ಯೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆ</h3><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂಶೋಧನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧ್ಯಯನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತುರದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸಮತೋಲನ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನ</strong></p><p>ಪಂಚಮ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಬಳಸಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.</p><p>ಬೋಧನೆ, ಬರವಣಿಗೆ, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಡೇಟಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕರ.</p><p>ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಟೀಕೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಹಠ ಮತ್ತು ಇತರರ ತಪ್ಪು ಹುಡುಕುವ ಸ್ವಭಾವ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಪ್ರೇಮ, ದಾಂಪತ್ಯ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ವಿಚಾರ</strong></p><p>ಪಂಚಮ ಭಾವ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ, ಮಾತಿನ ಕಠಿಣತೆ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ಗರ್ಭಧಾರಣೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.</p><p><strong>ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ</strong></p><p>ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೌದ್ಧಿಕ ಆಸ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಭಾವೋದ್ರೇಕದ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.</p><p><strong>ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ</strong></p><p>ಕುಜ ಪಂಚಮ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ಆಮ್ಲತೆ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.</p><p>ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಜೀವನಶೈಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ.</p><p><strong>ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ</strong></p><p>ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕರು. ಈ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತಿಚಿಂತನೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಒತ್ತಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><p>ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಶಕ್ತಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಹಾರ ಅಗತ್ಯ.</p><p><strong>ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಾಕ್ಯ:</strong></p><ul><li><p>‘ಮಂಗಳಸ್ಯ ಶಾಂತಿಃ ಬುದ್ಧಿವಿವೇಕೇನ ಸಿದ್ಧ್ಯತಿ’</p></li><li><p>ಪ್ರತೀ ಮಂಗಳವಾರ ಹನುಮಾನ್ ಪೂಜೆ</p></li><li><p>‘ಓಂ ಕುಜಾಯ ನಮಃ’ ಮಂತ್ರ 108 ಬಾರಿ ಜಪ</p></li><li><p>ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕೆಂಪು ಬೇಳೆ ದಾನ</p></li><li><p>ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ</p></li><li><p>ಆತುರ ಮತ್ತು ಅತಿಚಿಂತನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ</p></li></ul><p><strong>ಅಂತಿಮ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಸಂದೇಶ</strong></p><p>2026ರ ಫೆಬ್ರುವರಿ 22ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯ ಉಚ್ಛ ಕುಜ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಲಿಸುವ ಕಾಲ.</p><ul><li><p>ವಿವೇಕ ಇದ್ದರೆ – ಯಶಸ್ಸು</p></li><li><p>ಸಂಯಮ ಇದ್ದರೆ – ಶಾಂತಿ</p></li><li><p>ಶಿಸ್ತು ಇದ್ದರೆ – ಸಾಧನೆ</p></li></ul><p>‘ಪಂಚಮ ಭಾವದ ಉಚ್ಛ ಕುಜನು, ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲ ಜಯವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ.’</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>