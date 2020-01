ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಸೆಡಾನ್‌ ಹುಂಡೈ 'ಔರಾ' ಬಿಡುಗಡೆ; ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹ 5.79 ಲಕ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಕಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್‌ ಸೆಡಾನ್‌ ಪೈಕಿ ಮಾರುತಿ ಡಿಝೈರ್‌ ಮತ್ತು ಹೋಂಡಾ ಅಮೇಜ್‌ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹುಂಡೈ ಮೋಟಾರ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಔರಾ' ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಬಿಎಸ್‌–6 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಎಂಜಿನ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರು ಔರಾ ಬೆಲೆ ₹ 5.79 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹ 9.22 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. 1.2 ಲೀಟರ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌, 1 ಲೀಟರ್‌ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಹಾಗೂ 1.2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಔರಾ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವೈರ್‌ಲೆಸ್‌ ಚಾರ್ಜರ್‌, ಚಾಲಕರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ರೇರ್‌ ವ್ಯೂ ಮಾನಿಟರ್‌, ಏರ್‌ ಕರ್ಟನ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

The All New #HyundaiAURA #MakesYouShine . Introductory price starting at INR 5 79 900*. This Modern sedan is power packed, feature rich & BS6 Compliant. The new 1.2L EcoTORQ Diesel engine provides reduced emission, improved performance & higher durability. Test drive today. pic.twitter.com/W5nMEd2HBP

ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ ಎರಡೂ ಆಯ್ಕೆಗಳಿದ್ದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ ಇಂಧನಕ್ಕೆ 20.5 ರಿಂದ 20.1 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರ ಕ್ರಮಿಸುವ ಕ್ಷಮತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಡೀಸೆಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿ ಕಾರು ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 25.35 ಕಿ.ಮೀ. ಇಂಧನ ಕ್ಷಮತೆ ಇರುವುದಾಗಿ ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರು ₹ 5.79 ಲಕ್ಷ–₹ 8.04 ಲಕ್ಷ, ಡೀಸೆಲ್‌ ಆವೃತ್ತಿಗೆ ₹ 7.73 ಲಕ್ಷ–₹ 9.22 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಕಾರಿಗೆ ₹ 8.54 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

The wait is finally over! The All New #HyundaiAURA shines at an introductory price of INR 5 79 900. Stay tuned for more updates! #MakesYouShine. pic.twitter.com/CU964URi07

