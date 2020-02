ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಅವತರಣಿಕೆ ವಿಟಾರಾ ಬ್ರೆಜಾ: ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹7.34 ಲಕ್ಷ

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರು ತಯಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್‌ ಯುಟಿಲಿಟಿ ವೆಹಿಕಲ್‌ (ಎಸ್‌ಯುವಿ) ವಿಟಾರಾ ಬ್ರೆಜಾದ ಹೊಸ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಹೊಂದಿರುವ ಹೊಸ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹7.34 ಲಕ್ಷ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ.

ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ವಿಟಾರಾ ಬ್ರೆಜಾ ಬಿಎಸ್‌6 ಗುಣಮಟ್ಟದ 1.5 ಲೀಟರ್‌ ಕೆ–ಸಿರೀಸ್‌ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಎಂಜಿನ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ ಹೈಬ್ರಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ 5 ಸ್ಪೀಡ್‌ ಮ್ಯಾನುವಲ್‌ ಮತ್ತು ಆಟೊಮ್ಯಾಟಿಕ್‌ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಮಿಷನ್‌ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬೆಲೆ ₹7.34–11.4 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇದೆ.

ಇದೇ ತಿಂಗಳು 'ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2020' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವಿಟಾರಾ ಬ್ರೆಜಾ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿತ್ತು.

The power is yours when the wicked in you, picks up the pace, just like the #AllNewVitaraBrezza. Unleash your #PowerToBeWicked: https://t.co/HFkydXPe3v#MarutiSuzukiArena #MarutiSuzuki pic.twitter.com/gkNcIswKpu