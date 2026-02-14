ಶನಿವಾರ, 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homeautomobilevehicle world
ADVERTISEMENT

ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೈಕ್‌ ಕ್ಲೀನ್‌ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿವೆ ಸುಲಭ ವಿಧಾನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:15 IST
Last Updated : 14 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:15 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್
ವಾಷಿಂಗ್‌ ಮಷಿನ್‌ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಿಂಪಲ್‌ ಟಿಪ್ಸ್
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Renault Duster: ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿದ ಡಸ್ಟರ್

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:Renault Duster: ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿದ ಡಸ್ಟರ್
Renault Duster: ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮರಳಿದ ಡಸ್ಟರ್
ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ

ಚಿತ್ರ: ಎಐ

ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್‌ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಗನ್‌

ಬಾಟಲ್ ವಾಟರ್‌ ಸ್ಪ್ರೇಯರ್ ಗನ್‌

<div class="paragraphs"><p>ಚಿತ್ರ: ಎಐ</p></div>

ಚಿತ್ರ: ಎಐ

bikeWeekendCleanBike Riding

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT