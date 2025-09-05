ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರಾಟ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ: ಕ್ರಿಸಿಲ್

<p><strong>ನವದೆಹಲಿ</strong>: ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸರಳೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 5ರಿಂದ ಶೇ 6ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ 2ರಿಂದ ಶೇ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕ್ರಿಸಿಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರ ಕಡಿತದಿಂದ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ಅಂದಾಜು ಶೇ 5ರಿಂದ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಸಣ್ಣಗಾತ್ರದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ₹30 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹60 ಸಾವಿರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳ ಬೆಲೆ ₹3 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹7 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ವಾಹನೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡಲಿದೆ. ಹೊಸ ವಾಹನಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇಳಿಕೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದೆ’ ಎಂದು ಕ್ರಿಸಿಲ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ನ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುಜ್ ಸೇಥಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>