ಶುಕ್ರವಾರ, 21 ನವೆಂಬರ್ 2025
Miss Universe: ವಿಶ್ವ ಗೆಲ್ಲಲು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ ಮಣಿಕಾ ಇವರೇ...

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:50 IST
Last Updated : 21 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:52 IST
15ನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮಣಿಕಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು

ಟಾಪ್‌ 12 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಟಾಪ್‌ 30ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಗಂಗಾನಗರದ ಮೂಲದ ಮಣಿಕಾ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ 100 ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರು.

ಮಣಿಕಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಿಸ್‌ ಯುನಿವರ್ಸ್‌ ಇಂಡಿಯಾ 2025ರ ವಿಜೇತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಮಣಿಕಾ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ

