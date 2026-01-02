ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗೆ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರಿ

<p>ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅತಿಯಾದ ಶೀತ ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ತಣ್ಣನೆಯ ವಾತಾವರಣ.</p><p>ಶೀತ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉಷ್ಣತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಠರದ ಕೆಲಸ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜಠರಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಕ ಆಹಾರ ದೊರಕದಿದ್ದಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಚರ್ಮ ಒರಟಾದಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮ ತ್ವಚೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗೆ ಈ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ</strong></p><p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ (ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ), ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಕಠಿಣವಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಗೋಧಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಉಪ್ಪು, ಸಿಹಿ, ಹುಳಿ ರುಚಿಯುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥ, ಕೊಬ್ಬಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥ, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. </p><p>ಹಸಿವನ್ನು ತಣಿಸುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಅಗ್ನಿಯು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು, ತ್ವಚೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಕಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ.</p><p><strong>ಮುಖದ ಕಾಂತಿಗಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಹುದಾದ ಕ್ರಮಗಳು</strong></p><ul><li><p>ಪ್ರತಿ ದಿನ ಸಂಜೆ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮಸಾಜಾ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಮೃದು ಗುಣವುಳ್ಳ ಸೋಪು ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ನಿಂದ ಮುಖವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಿ</p></li><li><p>ಹಾಲಿನ ಕೆನೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಲೀಶು ಮಾಡಿ </p></li><li><p>ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ವೈದ್ಯರಿಂದ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ</p></li><li><p>ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ, ಶ್ರೀಗಂಧ, ಕಡಲೆಹಿಟ್ಟಿನ ಜೊತೆ ಹಾಲನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಲೇಪವನ್ನು ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬಹುದು.</p></li><li><p>ತುಟಿಗಳಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಹಚ್ಚಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿಪ್ ಬಾಮ್ಗಳ ಬಳಕೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.</p></li></ul><p><em><strong>ಲೇಖಕರು: ಡಾ. ರಶ್ಮಿ ಪ್ರಸಾದ್, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಶೃಂಗಾರ ಸೌಂದರ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಭಾಗ.</strong></em></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>