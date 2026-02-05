ನಂಬಿಕೆ, ಕರಕುಶಲ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಪರಂಪರೆಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್

<p>1964 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆಭರಣ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ, ಇದು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ಕರಕುಶಲತೆ, ಸೊಗಸಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಚಿನ್ನ, ವಜ್ರಗಳು, ಪ್ಲಾಟಿನಂ, ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ 65 ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 66 ಶೋರೂಮ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ GRT ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ತನ್ನ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವು ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 2026 ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಿದೆ. ಈ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ಸೊಗಸಾದ ಭೋಜನ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಪೂಜಾ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರ ಶುದ್ಧ 92.5 ಬೆಳ್ಳಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ, ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ವೇಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ 25% ರಿಯಾಯಿತಿ (VA) ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ MRP ಮೇಲೆ 10% ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬಾರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಇತರ ಯಾವುದೇ ಪ್ರೊಮೋ ಮೇಲೆಯೂ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈವೆಂಟ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>