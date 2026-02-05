ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್; ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ

<p><strong>ಗೋವಾ:</strong> ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಚೊಚ್ಚಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ ಅದ್ಧೂರಿ ಫೈನಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಪುಣೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ 8 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದೆ. ಟೂರ್ನಿಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ ತೋರಿದ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವು ಸುಂದರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಈ ಗೆಲುವನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p><p>ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದ ಪುಣೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಸಮಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಪರ್ವೇಜ್ ರಸೂಲ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದರು.</p><p>ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿಲ್ (62 ರನ್) ಹಾಗೂ ಪುಣೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕೀರನ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ತಿರುವು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಶೇನ್ ವ್ಯಾಟ್ಸನ್ ಕೇವಲ 24 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಅರ್ಧಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಪುಣೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್ ತಂಡವು 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 195 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿತು.</p><p>195 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಪಡೆಯಿತು. ಮನ್ವಿಂದರ್ ಬಿಸ್ಲಾ ಆಕರ್ಷಕ ಅರ್ಧಶತಕದೊಂದಿಗೆ ಇನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆ ನೀಡಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ, ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಯಕ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧಶತಕ (64 ರನ್) ಬಾರಿಸಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿದರು. ಧವನ್ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ ಪಡೆದರು.</p><p>ನಂತರ ಸಮಿತ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಬಟಿ ರಾಯುಡು 50 ರನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲುವಿನ ದಡ ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊ ಟಿ20 ಲೀಗ್ನ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು.</p><p>ಗೋವಾದ 1919 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ 90 ದಿಗ್ಗಜ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರೋಹನ್ ಎ. ಖೌಂಟೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯೋಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಗೌಡೆ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದು, ಟೂರ್ನಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p><p><strong>ಲೀಗ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು:</strong></p><ul><li><p>ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್: ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ – 15 ವಿಕೆಟ್</p></li><li><p>ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್: ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿಲ್ – 317 ರನ್</p></li></ul><p><strong>ಸ್ಕೋರ್ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ:</strong></p><p>ಪುಣೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ಸ್: 195/4 (20 ಓವರ್ಗಳು)</p><ul><li><p>ಮಾರ್ಟಿನ್ ಗಪ್ಟಿಲ್ – 62 (40)</p></li><li><p>ಉಪುಲ್ ತರಂಗ – 55 (39)</p></li><li><p>ಪಿಯೂಷ್ ಚಾವ್ಲಾ – 2/42 (4 ಓವರ್ಗಳು)</p></li><li><p>ಪರ್ವೇಜ್ ರಸೂಲ್ – 1/30 (4 ಓವರ್ಗಳು)</p></li></ul><p>ದುಬೈ ರಾಯಲ್ಸ್: 197/2 (19 ಓವರ್ಗಳು)</p><ul><li><p>ಮನ್ವಿಂದರ್ ಬಿಸ್ಲಾ – 67 (44)</p></li><li><p>ಶಿಖರ್ ಧವನ್ – 64 (39)</p></li><li><p>ಅಂಕಿತ್ ರಜಪೂತ್ – 1/27 (4 ಓವರ್ಗಳು)</p></li><li><p>ಡ್ವೇನ್ ಬ್ರಾವೋ – 1/36 (4 ಓವರ್ಗಳು)</p></li></ul>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>