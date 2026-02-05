ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

T20 World cup: 2007 ಟು 2026, ಆ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರಿಲ್ಲದ ಮೊದಲ ಟೂರ್ನಿ ಇದು

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 10:55 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 11:01 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ– ಶಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ– ಶಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ 

ಚಿತ್ರ: ಐಸಿಸಿ

T20 World CupRohit SharmaWorld CupShakib Al Hasan

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT