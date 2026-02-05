T20 World cup: 2007 ಟು 2026, ಆ ಇಬ್ಬರು ದಿಗ್ಗಜರಿಲ್ಲದ ಮೊದಲ ಟೂರ್ನಿ ಇದು

<p>ಫೆಬ್ರುವರಿ 7ರಿಂದ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್–2026 ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2007ರವರೆಗೆ ಟಿ20 ಮಾದರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. </p><p>ಮೊದಲ ಬಾರಿ 2007ರಲ್ಲಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಡೆದಾಗ, ಭಾರತ ತಂಡ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಭಾರತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಲು 17 ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 2024ರಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು.</p><p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಪರ ಆಡುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ 9 ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದ ಆಟಗಾರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. </p><p>2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ನಾಯರಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. </p>.<p>ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ ಶಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಆ ಮೂಲಕ 2007, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, 2021, 2022 ಮತ್ತು 2024ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಶಕಿಬ್ ಅಲ್ ಹಸನ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಂಗ್ಲಾ ತಂಡ ಒಂದು ಬಾರಿಯೂ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಕಿಬ್ ಅವರು ಬಾಂಗ್ಲಾ ಪರ ಅನೇಕ ಸ್ಮರಣೀಯ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2025ರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>